Festival Les héros de la télé Centre culturel Prince Jacques Beausoleil, 6 octobre 2023, Beausoleil.

Beausoleil,Alpes-Maritimes

Vous rêvez de voir les vedettes du petit écran ? Ce 11ème festival est fait pour vous !

Séance de dédicaces, photos, ateliers menés par des comédiens. Compétition de web séries, animations, projections etc…et bien sûr des rencontres avec les acteurs !.

2023-10-06 09:00:00 fin : 2023-10-08 22:30:00. .

Centre culturel Prince Jacques Place de la Libération

Beausoleil 06240 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Do you dream of seeing the stars of the small screen ? This 11th festival is for you!

Signing session, photos, workshops led by actors. Web series competition, animations, projections etc… and of course meetings with the actors !

¿Sueña con ver a las estrellas de la pequeña pantalla? Entonces, ¡este 11º festival es para ti!

Sesiones de firmas, fotos, talleres dirigidos por actores. Concurso de series web, animaciones, proyecciones y, por supuesto, ¡encuentros con los actores!

Träumen Sie davon, die Stars auf der kleinen Leinwand zu sehen? Dieses 11. Festival ist für Sie gemacht!

Autogrammstunde, Fotos, von Schauspielern geleitete Workshops. Web-Serien-Wettbewerb, Animationen, Vorführungen usw. … und natürlich Treffen mit den Schauspielern!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles