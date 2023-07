Cet évènement est passé Du geste sportif au mouvement dansé : Danser, une performance physique ? centre culturel Prince Jacques Beausoleil Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Du geste sportif au mouvement dansé : Danser, une performance physique ?
centre culturel Prince Jacques Beausoleil, 3 juillet 2023, Beausoleil.

La recherche d'Hannah met en relation la notion de performance physique dans le sport et dans la danse, dans la perspective de la recherche d'excellence.

Lors des ateliers avec les enfants, Hannah cherchera à faire sortir à chacun, chacune, de meilleur de son potentiel : S'écouter, apprendre à se connaître pour se dépasser.

centre culturel Prince Jacques
6 avenue général de gaulle 06240 Beausoleil

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T17:00:00+02:00

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T17:00:00+02:00

