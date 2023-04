Spectacle enfant : Les contes du loup qu’en dit long – Portes en Fête 2023 Centre culturel Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Spectacle enfant : Les contes du loup qu'en dit long – Portes en Fête 2023
Centre culturel, 18 juillet 2023, Portes-lès-Valence
1 rue Louis Aragon

2023-07-18 21:00:00

Centre culturel 1 rue Louis Aragon

Portes-lès-Valence

Drome . Par Frédéric Naud.



« Je suis un loup qui aime dire des histoires d’ogres. Tout ça, parce qu’un jour, ma grand-mère m’a forcé à boire de son affreux bouillon. » » Centre culturel 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence

