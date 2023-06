Concert du 14 juillet centre culturel – Place saint-exupéry Belberaud, 14 juillet 2023, Belberaud.

Concert du 14 juillet Vendredi 14 juillet, 20h00 centre culturel – Place saint-exupéry Entrée libre, concert offert par la municipalité

Un plongeon à l’époquede la libération, où la bonne humeur, la musique, la danse, la joie de vivre résonnaient dansles coeurs.

C’est le temps des bals, de l’insouciance rythmé par cette musique américaine porteuse de renouveau et d’espoir.

Une musique plein de joie délivrée avec une énergie communicative par cette chanteuse et ces 4 musiciens de talent, qui va vous donner envie de danser et de vous transporter hors du temps.

centre culturel – Place saint-exupéry 31450 belberaud Belberaud 31450 Haute-Garonne Occitanie christine.zlotkowski@mairie-belberaud.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T20:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

guinguette swing