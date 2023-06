Festifolies 2023 centre culturel – Place saint-exupéry Belberaud Belberaud Catégories d’Évènement: Belberaud

Haute-Garonne Festifolies 2023 centre culturel – Place saint-exupéry Belberaud, 23 juin 2023, Belberaud. Festifolies 2023 23 – 25 juin centre culturel – Place saint-exupéry entrée libre Vendredi 19h coupé du ruban et Happy Hour

Samedi 13h tournoi de pétanque

Samedi 14h Rallye photo

Samedi 19h Apéro Bandas

Samedi 20h Paella

Samedi 22h30″Bordel » Party

Dimanche 9h30 dépôt de gerbe et Messe

Dimanche 12h30 apéro offert par la Mairie

Dimanche 14h Tournoi de Belote

2023-06-23T17:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Belberaud, Haute-Garonne

