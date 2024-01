SELECTIONNE CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER St Avold, dimanche 24 mars 2024.

L’incroyable destin du nageur Alfred Nakache, incarné par Amir Haddad.Alfred Nakache fait partie de ces héros des temps modernes dont l’histoire est méconnue. Gamin de Constantine, toulousain d’adoption, il est le meilleur nageur français des années 1940. Arrêté par la gestapo puis déporté, il a nagé dans les bassins insalubres du camp d’Auschwitz dont sa femme et sa fille ne sont jamais revenues. En leur mémoire, ce survivant de l’horreur s’est relevé et a repris la compétition jusqu’à récupérer son titre de Champion de France et représenter à nouveau son pays aux Jeux Olympiques. De : Marc Élya assisté de Jessica Duclos Mise en scène : Steve Suissa assisté de Manon ElezaarAvec : Amir HaddadLumières : Jacques Rouveyrollis – Costumes : Cécile Magnan – Son et musique : Maxime Richelme -Décors : Emmanuelle FavreEn accord avec : Richard Caillat – Arts Live Entertainment, Play Two Live

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-24 à 17:00

CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER 1 rue Chapelle 57500 St Avold 57