JECK & LISA DANN CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER St Avold, 13 janvier 2024, St Avold.

Jeck – Après son passage à The Voice et un énorme buzz sur les réseaux via son dernier single « Défaite », le phénomène Jeck vous retrouve sur scène pour vous dévoiler, en avant-première et de façon intimiste, les chansons de son futur album ainsi que celles qui ont fait son succès.Lisa Dann – Jeune chanteuse originaire de Sarreguemines, Lisa Dann a été révélé en 2020 par l’émission « La France a un incroyable talent ». Etoile montante, l’artiste mosellane sort ses premiers singles. Après avoir été ovationnée lors des 1ères parties de Christophe Maé, Lisa Dann poursuit son aventure scénique, accompagnée de ses musiciens.Tarif Plein : 22 €Jeck en accord avec Thalia productionLisa Dann en accord avec Cornolti production

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER 1 rue Chapelle 57500 St Avold 57