KOOM Centre culturel Picasso, 16 mars 2023, Montigny-lès-Cormeilles.

KOOM 16 et 17 mars Centre culturel Picasso

Sur réservation

KOOM

Création janvier 2023

Durée 45 minutes

Tout public dès 4 ans

Mêlant la danse aux sons, KOOM nous entraîne dans une plongée joyeuse au cœur des métamorphoses de la matière vivante.

Tels des pisteurs sur les traces d’animaux invisibles, musiciens et danseurs invitent le public à partager leur quête d’autres chemins pour se relier au monde.

Tour à tour ailes de papillon ou sève de l’arbre, minéral ou végétal, ils évoluent dans une forêt suspendue, entre mer primitive et forêt primaire. De vagues en lianes, les artistes s’enforestent pour mieux se transformer et changer de point de vue. Les millions d’années de l’évolution se fixent dans un instant suspendu alors que de nouveaux mythes émergent du chaos de notre monde.

Ce spectacle invite à aller à la découverte de l’inventivité de la nature, à accueillir l’étrange, l’inconnu, le non-visible, pour poser un regard à la fois esthétique, écologique et philosophique sur le monde qui nous entoure.

KOOM fait partie d’un triptyque de créations qui questionnent la façon dont l’homme s’inscrit dans son environnement et militent pour une approche “inséparée” du vivant Au cours de la saison 2022/2023, la compagnie crée ainsi trois spectacles complémentaires dans leurs formes et leur adresses au public, OKA, KOOM et OKANINA.

Distribution

Écriture et direction artistique : Florence Goguel

Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Avec : Colline Aubry, Gonzalo Campo, Florence Goguel et Miguel Ortega

Regard chorégraphique : Thomas Gerry

Regards dramaturgiques : Barbara Boichot et Benoît Richter

Scénographie et Costumes : Marlène Rocher

Construction scénographie : Tatiana Cotte et Jean-Luc Priano

Lumières : Gilles Robert

Son : Tania Volke

Administration de production : Elsa Brès

Diffusion : Marie Laure Dubois

Pour en savoir plus : https://leportevoix.fr/spectacles/koom/

Centre culturel Picasso Rue Guy de Maupassant, 95370 Montigny-lès-Cormeilles Montigny-lès-Cormeilles 95370 Val-d’Oise

