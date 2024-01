TIKEN JAH FAKOLY CENTRE CULTUREL PEYUCO DUHART – SALLE TANKA Saint-Jean-De-Luz, dimanche 7 avril 2024.

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or et des Victoires de la Musique, Tiken Jah Fakoly s’impose aujourd’hui comme un artiste engagé et militant, mondialement reconnu. Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-04-07 à 20:00

CENTRE CULTUREL PEYUCO DUHART – SALLE TANKA 12 RUE DUCONTE 64500 Saint-Jean-De-Luz 64