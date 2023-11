Mitzodromoa – Speed dating Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz, 30 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Initiative qui vise la pratique de l’euskara par le biais de la technique speed dating : discussion dans des petits groupes qui se renouvellent, autour de plusieurs sujets.

Il s’agit d’un moyen convivial pour parler en euskara pour les personnes qui apprennent la langue ou qui veulent tout simplement discuter en euskara..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Centre culturel Peyuco Duhart Rue Martin Duconte

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An initiative aimed at promoting the practice of Basque through speed dating: discussion in small, ever-changing groups on a variety of topics.

It’s a friendly way to speak Basque for people who are learning the language, or who simply want to chat in Basque.

Una iniciativa destinada a fomentar el uso del euskera a través de citas rápidas: debates en pequeños grupos rotatorios sobre diversos temas.

Se trata de una forma fácil de hablar euskera para las personas que están aprendiendo el idioma o que simplemente quieren charlar en euskera.

Eine Initiative, die die Praxis des Euskara mithilfe der Speed-Dating-Technik fördert: Gespräche in kleinen Gruppen, die sich immer wieder erneuern, über verschiedene Themen.

Es handelt sich um eine gesellige Art, auf Euskara zu sprechen, für Menschen, die die Sprache lernen oder sich einfach nur auf Euskara unterhalten möchten.

