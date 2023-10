Cet évènement est passé Exposition Eldorado Centre Culturel Paul Valery Bousbecque Catégories d’Évènement: Bousbecque

Nord Exposition Eldorado Centre Culturel Paul Valery Bousbecque, 8 octobre 2019, Bousbecque. Exposition Eldorado 8 octobre – 26 novembre 2019 Centre Culturel Paul Valery GRATUIT. CENTRE CULTUREL PAUL VALERY EXPOSITION ALEBRIJES 08OCT>26NOV2019 Découvrez les œuvres réalisées sur la thématique Eldorado depuis le début de l’année 2019 ! Au programme : Alebrijes, une “cavalera” XXL, notre version de l’arbre de vie et de la fresque nahual (projets librement inspirés des œuvres de Julien Salaud), le projet cactus, le papel picado, et plein d’autres surprises… GRATUIT. Aux horaires d’ouverture du Centre Culturel. Centre Culturel Paul Valery 42 rue de Wervicq – 59166 Bousbecque Bousbecque 59166 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 68 41 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-08T15:00:00+02:00 – 2019-10-08T19:00:00+02:00

