REPAS DANSANT SOIREE DES ANNEES 80 Centre Culturel Paul PERRIN 31 Rue de l’Estrey Nomexy, 18 novembre 2023, Nomexy.

Nomexy,Vosges

Nous organisons notre nouvelle soirée des années 80 le 18 novembre 2023 à Nomexy.

Vous pouvez constituer votre table entre amis ou en famille.

Nous espérons vous retrouver pour ce moment festif, convivial et tellement sympa !

Une tombola sera organisée sur place, comme l’année dernière pour animer la soirée !

Pour ceux qui le veulent, les déguisements sont aussi les bienvenus !. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-19 04:00:00. 17 EUR.

Centre Culturel Paul PERRIN 31 Rue de l’Estrey

Nomexy 88440 Vosges Grand Est



We’re holding another 80s party on November 18, 2023 in Nomexy.

You can set up your table with friends or family.

We hope to see you there for this festive, friendly and fun evening!

A tombola will be organized on site, as last year, to liven up the evening!

Costumes are also welcome!

Vamos a celebrar otra fiesta de los 80 el 18 de noviembre de 2023 en Nomexy.

Puedes montar tu mesa con amigos o familiares.

¡Esperamos verte por allí en esta velada festiva, amistosa y divertida!

Al igual que el año pasado, se organizará una tómbola para animar la velada

Los disfraces también son bienvenidos

Wir organisieren unsere neue 80er-Jahre-Party am 18. November 2023 in Nomexy.

Sie können Ihren Tisch mit Freunden oder der Familie zusammenstellen.

Wir hoffen, Sie bei diesem festlichen, geselligen und so sympathischen Moment wiederzusehen!

Eine Tombola wird wie im letzten Jahr vor Ort organisiert, um den Abend zu beleben!

Wer möchte, kann sich auch gerne verkleiden!

