Quinzaine Occitane Concert centre culturel paul Dumail, Tonneins (47)

Samedi 21 octobre, 18h00

CONCERT POLYPHONIES

Trio Albada (Lutxy Achiari -Pascal Caumont -Anne Enjalbert ) « Hemnas/ femnas « , l 'histoire de femmes dans une époque où il devenait possible pour les jeunes de s' émanciper de la société traditionnelle.

Belugueta ( Julien Achiary / Lucie Gibaux / Lisà Langlois -Garrigue / Lolita Delmonteil -Ayral / Julien Lameiras /) Leur langue est vivante, tout comme leur musique… La mixité des timbres de voix, la polyphonie puissante et ciselée , les percussions qui tricotent , l improvisation vocale …. De la dentelle musicale !!

Ce concert fait suite à un stage de chants avec Anne Enjalbert

Stage 13€ stage+concert 20€ (réduit 16€) concert 10€ (réduit 6€)

