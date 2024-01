GREASE La Comédie Musicale Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin, dimanche 4 février 2024.

GREASE La Comédie Musicale Les amours tumultueuses entre Danny, leader de la bande des T.Birds, et Sandy, jeune étudiante douce et romantique, ont fait le tour du monde. Dimanche 4 février, 16h00 Centre culturel Paul André Lequimme sur réservation Tarifs 28€ / 21,50€ / 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Pour la première fois en tournée dans toute la France, Haubourdin accueille la troupe de la comédie musicale « Grease ».

Les amours tumultueuses entre Danny, leader de la bande des T.Birds, et Sandy, jeune étudiante douce et romantique, ont fait le tour du monde.

Basée sur le thème de la culture des années 50 dans les lycées américains, Grease raconte sur fond de rock’n’roll et de boogie-woogie une histoire d’amour universelle dans laquelle quiconque peut se reconnaître à n’importe quel moment de sa vie.

Retrouvez en version CONCERT le spectacle de GREASE… Toutes les chansons qui font que cette comédie musicale est devenue un spectacle à succès !

Grease est depuis entrée dans la légende, notamment grâce à son titre culte éponyme composé par Barry Gibb des Bee Gees et interprété pour le générique du film par le chanteur américain Frankie Valli (le parcours de Frankie Valli et des Four Seasons est raconté dans la comédie musicale Jersey Boys inspirée du film de Clint Eastwood, ndlr)

Centre culturel Paul André Lequimme Place Ernest Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.haubourdin.fr/spectacle/grease-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.44.06.74 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@haubourdin.fr »}]