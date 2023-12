« Pianistologie » – Simon Fache et l’Union Musicale Haubourdinoise Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord « Pianistologie » – Simon Fache et l’Union Musicale Haubourdinoise Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin, 16 décembre 2023, Haubourdin. « Pianistologie » – Simon Fache et l’Union Musicale Haubourdinoise Samedi 16 décembre, 20h00 Centre culturel Paul André Lequimme Tarif unique : 5€ / Gratuit pour les – 12 ans, les élèves de l’école de musique et les musiciens de l’UMH Il sera accompagné par l’Orchestre d’Harmonie et le Brass-Band de L’Union Musicale réunis à cette occasion. Connu notamment pour sa participation à l’émission d’Arthur « Vendredi tout est permis », cet artiste aux multiples facettes vous entraînera dans un spectacle délirant où tous les styles de musique seront abordés avec tendresse parfois, mais surtout avec beaucoup d’énergie et d’humour. A la veille des fêtes, ne manquez pas ce show déjanté du talentueux pianiste-arrangeur-compositeur excentrique le plus célèbre de France ! Centre culturel Paul André Lequimme Place Ernest Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord [{« type »: « email », « value »: « umh59320@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

