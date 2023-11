Marché de Noël Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord Marché de Noël Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin, 9 décembre 2023, Haubourdin. Marché de Noël 9 et 10 décembre Centre culturel Paul André Lequimme Entrée libre Les métiers d’Haubourdin vous accueilleront aux Halles et les associations au Centre culturel. programme complet ici Centre culturel Paul André Lequimme Place Ernest Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.haubourdin.fr/noel/ »}] [{« link »: « https://www.haubourdin.fr/noel/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu Centre culturel Paul André Lequimme Adresse Place Ernest Blondeau, Haubourdin Ville Haubourdin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin latitude longitude 50.609392;2.98442

Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/