Rollercoaster – Wes Peden Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin, 19 novembre 2023, Haubourdin.

Normal : 13 € – Tarif réduit (étudiants, – de 18ans, + de 65ans, demandeurs d’emploi) : 8€50 – Enfant (enfant de moins de 6 ans) : 4€50 €

Rollercoaster c’est Wes Peden, son jonglage époustouflant et incomparable, des structures gonflables géantes et une musique électronique composée à partir de sons des grands huit des fêtes foraines.

On est bien dans l’ambiance ! S’enchaînent des numéros parmi les plus difficiles dans lesquels Wes manipule tube transparent de quatre mètres, balles, ombrelles, massues multicolores et assiettes.

Impressionnant !

Tout public à partir de 8 ans. Durée : 50 min

En partenariat avec Le Prato, pôle national cirque, Lille. Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un événement international initié et organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de la Culture.

Centre culturel Paul André Lequimme Place Ernest Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 44 06 74 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@haubourdin.fr »}] [{« link »: « https://www.haubourdin.fr/spectacle/rollercoaster-wes-peden-nuit-cirque-cirque/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

