Concert : Cat On Trees Centre culturel Paul André Lequimme, 27 mai 2023, Haubourdin. Concert : Cat On Trees Samedi 27 mai, 20h00 Centre culturel Paul André Lequimme Sur inscription – 12€ Normal / 8€ Réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) / 4€ Enfant de moins de 6 ans En partenariat avec Dynamo, la scène du Centre culturel accueillera Cats On Trees ! Le groupe français de pop/rock (composé de Nina Goern et Yohan Hennequin), rendu célèbre notamment par le single « Sirens Call » (Retrouvez sur ce lien le clip vidéo) revient avec un nouvel album « Alie » (2022) et leur single « Please Please Please » (Retrouvez sur ce lien le clip vidéo) Centre culturel Paul André Lequimme Place Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.haubourdin.fr/spectacle/haurock9-concert/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:00:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

