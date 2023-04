Falstaff de Verdi – Opéra Live Centre culturel Paul André Lequimme, 16 mai 2023, Haubourdin.

Falstaff de Verdi – Opéra Live Mardi 16 mai, 20h00 Centre culturel Paul André Lequimme sur inscription – gratuit

C’est l’incroyable soirée que propose l’Opéra de Lille, qui sort de ses murs pour retransmettre en direct sur grand écran et dans toute la région les aventures picaresques du chevalier Falstaff, mises en scène par le talentueux Denis Podalydès dans près de 25 lieux des Hauts-de-France.

De quoi vibrer de concert et abolir toutes les distances !

En 1893, Verdi a 80 ans, il a écrit 27 opéras – avec un certain succès – et quitte à en composer un dernier, il voudrait que ce soit une comédie. Continuant, après Othello et Macbeth, son compagnonnage avec Shakespeare, il s’attache à la figure grotesque de Falstaff.

Ivrogne et malfrat, coureur de jupons et fauteur de troubles, gros, goinfre, mais capable des affections les plus franches et des chagrins les plus amers… Une figure éminemment bouffe, d’une popularité sans démenti, que Shakespeare convoqua dans plusieurs de ses pièces, jusqu’à lui donner la vedette dans Les Joyeuses Commères de Windsor…

« Falstaff est un glorieux jouisseur et, à la fois, il est d’une bonté constante. Dans l’horizon de la fiction, peu de géants sont des hommes de bien », expliquait l’acteur et réalisateur Orson Welles. C’est cette silhouette attachante, mélancolique autant que bouffonne, que, comme Welles avant lui, Denis Podalydès veut faire apparaître.

Un double crépuscule : celui du truculent chevalier et celui du compositeur, qui se joue de l’âge et de la maladie pour connaître un dernier triomphe.

Tout public – Durée : environ 2h40

Centre culturel Paul André Lequimme Place Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France

2023-05-16T20:00:00+02:00 – 2023-05-16T23:00:00+02:00

