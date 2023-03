Graces – danse Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord

Graces – danse Centre culturel Paul André Lequimme, 18 mars 2023, Haubourdin. Graces – danse Samedi 18 mars, 20h00 Centre culturel Paul André Lequimme Sur inscription En s’inspirant de la sculpture Les Trois Grâces (Antonio Canova 1812-1817), Silvia et trois danseurs masculins cherchent les nouveaux sens du mot « Grâce ». Par la danse et le texte, mais avant tout par sa chaleur et sa légèreté, la pièce révèle une part commune de notre humanité. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 50 min Centre culturel Paul André Lequimme Place Blondeau, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.haubourdin.fr/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:00:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

2023-03-18T20:00:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu Centre culturel Paul André Lequimme Adresse Place Blondeau, Haubourdin Ville Haubourdin Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin

Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/

Graces – danse Centre culturel Paul André Lequimme 2023-03-18 was last modified: by Graces – danse Centre culturel Paul André Lequimme Centre culturel Paul André Lequimme 18 mars 2023 Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Nord