Pièce chorégraphique « le chant de la Pieuvre » Centre Culturel Orbec, 31 août 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

La compagnie Darling sera en sortie de résidence ce jeudi 31 août 2023, à 19h.

« C’est dans le plus azur de l’eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n’a pas d’approche ce qui est terrible. Presque toujours quand on la voit on est pris. » Les travailleurs de la Mer – Victor Hugo

Happées par le réseau, quatre femmes s’y fondent et se confondent, sinueuses, insidieuses…tentaculaires. Elles posent alors l’expression de leurs porosités, de leurs limites et de leurs singularités. Chimère éprise.

Chorégraphe : Émilie Carayol

Danseuses interprètes : Aurélie Bui, Émilie Carayol, Julie Fourcroy et Emma Sans Guézet.

A l’issue de l’extrait de la pièce chorégraphique (40 min. environ) nous pourrons échanger avec les danseuses autour d’un verre.

Entrée gratuite – mais réservation conseillée au 02 31 61 12 35 ou 06 60 35 05 03.

2023-08-31 19:00:00 fin : 2023-08-31 20:00:00. .

Centre Culturel Rue des Religieuses

Orbec 14290 Calvados Normandie



The Darling company will be out of residency this Thursday, August 31, 2023, at 7pm.

« It is in the clearest azure water that this hideous voracious star of the sea emerges. It has no approach, which is terrible. When you see it, you’re almost always caught Les travailleurs de la Mer ? Victor Hugo

Drawn into the network, four women melt into it and merge, sinuous, insidious?tentacular. They express their porosities, their limits and their singularities. Chimère éprise.

Choreographer: Émilie Carayol

Dancers: Aurélie Bui, Émilie Carayol Aurélie Bui, Émilie Carayol, Julie Fourcroy and Emma Sans Guézet.

Following an excerpt from the choreographic piece (approx. 40 min.), we’ll be able to chat with the dancers over a drink.

Admission free? but booking recommended: 02 31 61 12 35 or 06 60 35 05 03

La compañía Darling abandonará su residencia el jueves 31 de agosto de 2023 a las 19.00 horas.

« Es en las aguas azules más claras donde emerge esta horrible estrella voraz del mar. No tiene acercamiento, lo cual es terrible. Cuando la ves, casi siempre te atrapa » Trabajadores del mar ? Victor Hugo

Atraídas por la red, cuatro mujeres se funden en ella y se fusionan, sinuosas, insidiosas… tentaculares. Expresan sus porosidades, sus límites y sus singularidades. Una quimera enamorada.

Coreógrafa: Émilie Carayol

Bailarines: Aurélie Bui, Émilie Carayol Aurélie Bui, Émilie Carayol, Julie Fourcroy y Emma Sans Guézet.

Tras el fragmento de la coreografía (aprox. 40 min.), podremos charlar con las bailarinas tomando una copa.

Entrada gratuita, pero se recomienda reservar en el 02 31 61 12 35 o en el 06 60 35 05 03

Die Darling Company wird am Donnerstag, dem 31. August 2023, um 19.00 Uhr ihr Gastspiel geben.

« In dem azurblauen, klaren Wasser taucht dieser hässliche, gefräßige Stern des Meeres auf. Er hat keine Annäherung, was schrecklich ist. Fast immer, wenn man ihn sieht, wird man erwischt. » Die Arbeiter des Meeres ? Victor Hugo

Vier Frauen, die vom Netz erfasst werden, verschmelzen und vermischen sich darin, sind gewunden, heimtückisch und tentakelartig. Sie bringen ihre Porosität, ihre Grenzen und ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck. Verliebte Chimäre.

Choreographin: Émilie Carayol

Darstellende Tänzerinnen : Aurélie Bui, Émilie Carayol, Julie Fourcroy und Emma Sans Guézet.

Im Anschluss an den Auszug aus dem choreografischen Stück (ca. 40 Min.) können wir uns bei einem Getränk mit den Tänzerinnen austauschen.

Eintritt frei ? aber Reservierung empfohlen unter 02 31 61 12 35 oder 06 60 35 05 03

Mise à jour le 2023-08-18 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité