Spectacle « Mozaik Airlines » Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Spectacle « Mozaik Airlines » Centre Culturel Nelson Mandela, 8 avril 2023, La Chapelle-d'Armentières. Spectacle « Mozaik Airlines » Samedi 8 avril, 19h00 Centre Culturel Nelson Mandela Sur inscription – 25€/pers Vous découvrirez les danses du monde grâce à des danseuses professionnelles qui seront accompagnées par des chanteurs talentueux.

Prenez vite vos places il n’y en aura pas pour tout le monde. Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lpa-nf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://espace-mandela-lca.com/…/laura-laune-glory…/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T19:00:00+02:00 – 2023-04-08T22:00:00+02:00

2023-04-08T19:00:00+02:00 – 2023-04-08T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu Centre Culturel Nelson Mandela Adresse 331 route nationale, La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières Departement Nord Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières

Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-d'armentieres/

Spectacle « Mozaik Airlines » Centre Culturel Nelson Mandela 2023-04-08 was last modified: by Spectacle « Mozaik Airlines » Centre Culturel Nelson Mandela Centre Culturel Nelson Mandela 8 avril 2023 Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières La Chapelle-d'Armentières

La Chapelle-d'Armentières Nord