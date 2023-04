Atelier Gyozas Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Atelier Gyozas Centre Culturel Nelson Mandela, 5 avril 2023, La Chapelle-d'Armentières. Atelier Gyozas Mercredi 5 avril, 19h30 Centre Culturel Nelson Mandela Sur isncription – 5€ Je vous donnerai toutes mes techniques pour réussir à préparer votre pâte à gyozas maison, à cuisiner une délicieuse farce aux saveurs asiatiques, à façonner vos ravioles japonais comme personne et même à les cuire parfaitement selon les coutumes japonaises. Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espace-mandela-lca.com/event/gyoza-maison-ravioles-japonaises-et-bouillon-thai/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T19:30:00+02:00 – 2023-04-05T21:30:00+02:00

