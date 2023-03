Conférence Cuisine du quotidien Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Conférence Cuisine du quotidien Centre Culturel Nelson Mandela, 15 mars 2023, La Chapelle-d'Armentières. Conférence Cuisine du quotidien Mercredi 15 mars, 19h30 Centre Culturel Nelson Mandela Sur inscription Je vous proposerai 3 idées de recettes à reproduire au quotidien à partir des légumes de saison en expliquant en même temps l’importance de consommer de façon responsable, locale et de saison. Un atelier pour donner des idées de recettes faciles à faire au quotidien à partir d’ingrédients simples et peu chers. Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espace-mandela-lca.com/event/conference-cuisine-du-quotidien/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T19:30:00+01:00 – 2023-03-15T21:30:00+01:00

