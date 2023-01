Intuitions par REAPHE Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Intuitions par REAPHE Centre Culturel Nelson Mandela, 19 janvier 2023, La Chapelle-d'Armentières. Intuitions par REAPHE 19 janvier – 30 mars Centre Culturel Nelson Mandela

Entrée libre

Nous vous proposons de découvrir, sur des formats plus contenus, son travail au gré… de ses intuitions ! Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France REAPHE expose à l’espace culturel Nelson Mandela G‌reg, alias REAPHE, est peintre et graffeur autodidacte. Nous avions eu le plaisir de le recevoir à la plaine de détente Omer Ollivier cet été avec une oeuvre « Grandeur Nature » dans le cadre du festival de street art de l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes.

Cette fois, nous vous proposons de découvrir, sur des formats plus contenus, son travail au gré… de ses intuitions ! A découvrir à l’espace Culturel Nelson Mandela et à l’Hôtel de Ville du 19 Janvier au 31 Mars 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T12:30:00+01:00

2023-03-30T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu Centre Culturel Nelson Mandela Adresse 331 route nationale, La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières Age maximum 99 lieuville Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Departement Nord

Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-darmentieres/

Intuitions par REAPHE Centre Culturel Nelson Mandela 2023-01-19 was last modified: by Intuitions par REAPHE Centre Culturel Nelson Mandela Centre Culturel Nelson Mandela 19 janvier 2023 Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières La Chapelle-d'Armentières

La Chapelle-d'Armentières Nord