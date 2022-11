Spectacle Au pied du sapin Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Spectacle Au pied du sapin
Dimanche 11 décembre, 15h00
Centre Culturel Nelson Mandela

Sur réservation – Plein tarif : 10€ sur réservation Demandeur d’emploi /lycéen / étudiant : 8€ Enfant – 12 ans : 5€ Pass Famille : 10€ la première place, 5€ les autres pour les membres d’une même famille

Ce soir, c'est la nuit de Noël. Petit-Pierre ne veut pas dormir car il a décidé de rencontrer le Père-Noël !

Pour cela, il est prêt à l'attendre toute la nuit jusqu'à ce qu'il vienne déposer ses cadeaux au pied du sapin ! Vivons ensemble cette nuit extraordinaire…

La plus extraordinaire de toutes les nuits.

Avec la complicité de Pierrot, descendu de son cadre, Petit-Pierre est transformé en pantin.

Il rencontre alors chacun de ses jouets qui prennent vie : un petit troll, la marionnette Pinocchio, son cheval de bois et même les matriochkas qui dansent avec lui ! Les grandes marionnettes à fils évoluent donc dans un castelet qui intègre deux décors : la chambre de Petit-Pierre et le monde merveilleux des jouets. Au-delà du simple conte de Noël, cette aventure est l’occasion pour nous d’accompagner l’histoire des grandes œuvres de la musique classique.

Le public découvrira ou re-découvrira :

la 5ème symphonie de Beethoven,

la Petite musique de nuit de Mozart,

le Carnaval des animaux de Saint-Saëns,

l’Ouverture de Guillaume Tell de Rossini,

la 5ème Danse Hongroise de Brahms,

la deuxième valse de Chostakovitch, etc…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T15:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00

Lieu Centre Culturel Nelson Mandela
Adresse 331 route nationale, La Chapelle d'Armentières
Ville La Chapelle-d'Armentières

