Conférence Batch Cooking Mercredi 23 novembre, 19h30 Centre Culturel Nelson Mandela

5€

Qu’est ce qu’on mange ce soir ? On se fait des pâtes ? On mange ENCORE la même quiche que la semaine dernière ?

Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France

J’ai une idée… ah non il me manque des ingrédients…

Qui n’a pas été confronté à ce genre de petites phrases ?

La Cheffe Cécile Michel nous propose sa solution : le batch cooking ! Résultat du temps gagné au quotidien, des économies, et une solution anti gaspillage.

Cette méthode consiste à définir les menus de la semaine puis à préparer plusieurs repas à la fois. Concrètement, vous passez 2-3 heures en cuisine, le week-end par exemple, pour réaliser une bonne partie de vos repas de la semaine. Le but étant de préparer plusieurs plats en même temps, histoire de ne pas manger tous les jours la même chose, et d’avoir moins de 15 minutes de préparation par repas pendant la semaine.

Au programme de la soirée : explications, démonstration et dégustation !



