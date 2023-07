Festival Les Pioupious Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand, 17 novembre 2023, Mourmelon-le-Grand.

Mourmelon-le-Grand,Marne

« L’Impossible concert de Bric et Broc » – concert jeune public dans le cadre du Festival Les Pioupious, festival jeune public de la Poule des Champs..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

Centre culturel Napoléon III

Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est



« L?Impossible concert de Bric et Broc » – concert for young audiences as part of Festival Les Pioupious, a festival for young audiences organized by La Poule des Champs.

« L’Impossible concert de Bric et Broc » – concierto para el público joven en el marco del Festival Les Pioupious, festival para el público joven organizado por La Poule des Champs.

« L’Impossible concert de Bric et Broc » – Konzert für junges Publikum im Rahmen des Festivals Les Pioupious, Festival für junges Publikum von La Poule des Champs.

