Baptiste Lecaplain en Spectacle Centre Culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Catégories d’Évènement: Marne

Mourmelon-le-Grand Baptiste Lecaplain en Spectacle Centre Culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand, 10 novembre 2023, Mourmelon-le-Grand. Mourmelon-le-Grand,Marne Seul en scène de Baptiste Lecaplain..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

Centre Culturel Napoléon III

Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est



A one-man show by Baptiste Lecaplain. Espectáculo individual de Baptiste Lecaplain. Alleiniges Stück von Baptiste Lecaplain. Mise à jour le 2023-07-06 par ADT de la Marne Détails Catégories d’Évènement: Marne, Mourmelon-le-Grand Autres Lieu Centre Culturel Napoléon III Adresse Centre Culturel Napoléon III Ville Mourmelon-le-Grand Departement Marne Lieu Ville Centre Culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand

Centre Culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourmelon-le-grand/