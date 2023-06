préparation au bals « Trad & Folk » Centre culturel municipal, Limoges (87) préparation au bals « Trad & Folk » Centre culturel municipal, Limoges (87), 25 novembre 2023, . préparation au bals « Trad & Folk » Samedi 25 novembre, 15h00 Centre culturel municipal, Limoges (87) Participation libre Inauguration de la nouvelle saison de bals « Trad & Folk » au CCM Jean Le Bail, avec un atelier d’initiation et de perfectionnement aux danses pratiquées dans ces bals, animé par les musiciens de Mélométis et par Eléonor Lemaire (association PaVoCo), qui sera également présente lors du bal du lendemain, afin d’accompagner le bon déroulement des danses étudiées lors de l’atelier. Ouvert à tout public. source : événement préparation au bals « Trad & Folk » publié sur AgendaTrad Centre culturel municipal, Limoges (87) Rue Jean le Bail

