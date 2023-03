Bourse aux jouets et articles de puériculture Centre Culturel Mouriès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bourse aux jouets et articles de puériculture Centre Culturel, 2 avril 2023, Mouriès

2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 16:30:00

Bouches-du-Rhône . Buvette et restauration rapide sur place. L’Association des nounous de Mouriès organise une bourse aux jouets et articles de puériculture le dimanche 2 avril de 9h à 16h30 au centre culturel de Mouriès. Centre Culturel 4 Rue du Temple Mouriès

