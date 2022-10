PIERROT, d’après “Nos années Pierrot” – Camille Sagliot & Cie Anaya Centre culturel Montjean-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

En avril 2001, Daniel Mermet, animateur sur France Inter, diffusait une émission intitulée « Nos années Pierrot ».

Marqué par la mort de son ami Pierrot des suites d’un cancer, Daniel Mermet saisit l’occasion de revenir sur les souvenirs passés en sa compagnie, l’après 68, celles des années 70 et 80.

Séduit par ce texte poignant et saisissant, l’artiste aux multiples facettes, Camille Saglio, nous offre l’opportunité de se plonger dans ces années effervescentes et dans un récit multisensoriel aux couleurs lyriques, rock et électro.

Si le point de départ est la mort, ce spectacle nous parle surtout de la vie !

