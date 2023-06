Incartades : Exposition « Entrelacs » Centre culturel Montaut, 9 juillet 2023, Montaut.

Montaut,Landes

« Arts et Montaut » présente la 15e édition des Incartades, avec des œuvres d’artistes contemporains intitulée « Entralacs ».

Une exposition à découvrir et ne pas manquer !.

2023-07-09 fin : 2023-08-27 19:30:00. .

Centre culturel place des Tilleuls

Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Arts et Montaut presents the 15th edition of Incartades, featuring works by contemporary artists entitled « Entralacs ».

An exhibition not to be missed!

« Arts et Montaut » presenta la 15ª edición de « Les Incartades », con obras de artistas contemporáneos tituladas « Entralacs ».

Una exposición que no se puede perder

arts et Montaut » präsentiert die 15. Ausgabe der « Incartades » mit Werken zeitgenössischer Künstler unter dem Titel « Entralacs ».

Eine Ausstellung, die es zu entdecken und nicht zu verpassen gilt!

Mise à jour le 2023-06-23 par Landes Chalosse