NOUVEL AN 2024 – APAVI Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac, 31 décembre 2023, Ispagnac.

Ispagnac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

Soirée du Nouvel an organisée par l’APAVI.

Dès 19h repas et soirée (65€/personne).

Entrée libre dès 23h30.

Buvette, soupe à l’oignon, DJ Yvan.

Inscription obligatoire au 07.83.95.31.01…..

EUR.

Centre culturel Michel Vieilledent

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes