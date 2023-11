Concert solidaire : Uriel Valadeau et Zoom Chorale Centre culturel Michel Manet Bergerac, 25 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un concert du pianiste Uriel Valadeau et Zoom Chorale est organisé au centre culturel de Bergerac, au profit du Pôle Enfance et Jeunesse.

La première partie est assurée par Troubadour..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Centre culturel Michel Manet Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A concert by pianist Uriel Valadeau and Zoom Chorale is organized at Bergerac’s cultural center, in aid of the Pôle Enfance et Jeunesse.

The opening act is Troubadour.

En el centro cultural de Bergerac se organiza un concierto del pianista Uriel Valadeau y la Coral Zoom a beneficio del Polo Infancia y Juventud.

El telonero es Troubadour.

Im Kulturzentrum von Bergerac findet ein Konzert des Pianisten Uriel Valadeau und Zoom Chorale statt, das zugunsten des Kinder- und Jugendpols organisiert wird.

Der erste Teil des Konzerts wird von Troubadour bestritten.

Mise à jour le 2023-11-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides