A fleur de mots : Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2023-2024 Centre Culturel Michel Manet Bergerac, 15 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Soirée d’ouverture de la saison. Chanson & mime. Tout public

Julien Cottereau et Fane Desrues travaillent ensemble depuis 20 ans. Lui en tant que mime/bruiteur et Fane Desrues en tant que comédienne/metteuse en scène. Pour À fleur de mots, ils voulaient sortir de leur zone de confort. Ils rêvaient de partage et d’authenticité, d’ici et maintenant, raconter des histoires intimes, de croire au sensible et en l’humain, de montrer que l’extraordinaire nous lie. Julien aspirait depuis très longtemps à un spectacle d’improvisation mêlant le mime et le bruitage.

Avec lui, Fane Desrues a suivi une évidence : l’émotion de dévoiler ses chansons piano/voix qui retracent son parcours / leur parcours. Des mots écrits et tirés par le public pour Julien, des histoires à fleur de peau écrites et chantées pour Fane. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la soirée.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 20:30:00. .

Centre Culturel Michel Manet Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Season opening evening. Song & mime. All audiences

Julien Cottereau and Fane Desrues have been working together for 20 years. He as a mime/bruiteur and Fane Desrues as an actress/director. For À fleur de mots, they wanted to get out of their comfort zone. They dreamed of sharing and authenticity, of the here and now, of telling intimate stories, of believing in the sensitive and the human, of showing that the extraordinary binds us together. Julien had long aspired to an improvisational show combining mime and sound effects.

With him, Fane Desrues followed the obvious: the emotion of unveiling his piano/voice songs that retrace his journey/their journey. Words written and drawn by the audience for Julien, skin-deep stories written and sung for Fane. A vin d’honneur will be served at the end of the evening

Noche inaugural de la temporada. Canción y mimo. Todos los públicos

Julien Cottereau y Fane Desrues trabajan juntos desde hace 20 años. Él como mimo y Fane Desrues como actriz y directora. Para À fleur de mots, querían salir de su zona de confort. Soñaban con compartir y ser auténticos, con el aquí y el ahora, con contar historias íntimas, con creer en lo sensible y lo humano, con mostrar que lo extraordinario nos une. Julien aspiraba desde hacía tiempo a un espectáculo de improvisación que combinara mimo y efectos sonoros.

Con él, Fane Desrues siguió un camino evidente: la emoción de desvelar sus canciones a piano/voz que recorren su viaje/su viaje. Palabras escritas y dibujadas por el público para Julien, historias a flor de piel escritas y cantadas para Fane. Al final de la velada se servirá un vin d’honneur

Abend zur Eröffnung der Saison. Chanson & Pantomime. Für alle Altersgruppen

Julien Cottereau und Fane Desrues arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Er als Mime/Bruiter und Fane Desrues als Schauspielerin/Regisseurin. Für À fleur de mots wollten sie aus ihrer Komfortzone heraustreten. Sie träumten vom Teilen und von Authentizität, vom Hier und Jetzt, vom Erzählen intimer Geschichten, vom Glauben an das Gefühlvolle und Menschliche, vom Zeigen, dass das Außergewöhnliche uns verbindet. Julien sehnte sich schon lange nach einem Improvisationsstück, das Pantomime und Geräuschkulisse miteinander verbindet.

Mit ihm folgte Fane Desrues einer Selbstverständlichkeit: der Emotion, seine Klavier- und Gesangslieder zu enthüllen, die seinen Weg / ihren Weg nachzeichnen. Für Julien sind es vom Publikum geschriebene und gezogene Worte, für Fane geschriebene und gesungene hautnahe Geschichten. Am Ende des Abends wird ein Ehrenwein serviert

Mise à jour le 2023-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides