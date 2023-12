GRAND BALLET DE KIEV CENTRE CULTUREL MICHEL MANET Bergerac, 16 février 2024, Bergerac.

Don Quichotte est un ballet créé par Marius Petipa, la musique est de Léon Minkus. La première représentation du ballet Don Quichotte a eu lieu au Théâtre Bolchoï de Moscou en 1869. Ce ballet a été réalisé d’après le roman de Cervantes qui retrace l’histoire d’amour entre Quitéria et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Voici le récit.1.Dans le prologue, Don Quichotte est un paysan qui s’imagine vaillant chevalier sorti des romans de l’époque. Lui et son voisin Sancho vont partir ensemble à la conquête du monde. 2.Le premier acte se déroule sur une grande place de Barcelone. Kitri, la fille de Lorenzo, un aubergiste de la ville, cherche dans la foule son bien-aimé, le barbier Basile. Sa danse joyeuse est interrompue par son père qui, voulant la marier au riche et noble Gamache, repousse Basile. Kitri, quant à elle repousse Gamache. L’arrivée de Don Quichotte et de Sancho Panca, un toréador met fin a la dispute. En remerciement, Lorenzo leur offre l’hospitalité dans son auberge. Don Quichotte tombe à son tour amoureux de Kitri. A ce moment de l’histoire vous apprécierez un pas de deux connu par les danseurs des plus grandes compagnies : le menuet. Gamache est furieux, tout deux se disputent. Kitri et Basile en profitent pour s’enfuir. 3.L’acte suivant se déroule dans un campement de Gitans. Kitri et Basile cherchent refuge dans un moulin à vent. Ils sont surpris par les gitans qui tentent de leur voler leurs biens. La pauvreté des jeunes est telle que les gitans les laissent partir. Les hommes sont tous réunis Lorenzo, Gamache, Don Quichotte et Sancho. Les gitans sont du côté de l’amour et protège Don Quichotte et sa bien-aimée. S’en suit la scène mythique de ce ballet avec l’affrontement entre Don Quichotte et les moulins. Don Quichotte est assommé, il rêve alors qu’il est transporté dans un jardin enchanté peuplé de Dryades (jeunes filles). Dans se rêve, il avoue son amour à Dulcinée, la femme dont il a toujours rêve et qui est le sosie de Kitri. Enfin, il se réveille. 4.Dans le dernier acte, Kitri et Basile ont trouvé refuge dans une taverne. Ils y font la fête avec quelques amis. Mais Lorenzo et Gamache les retrouvent, Lorenzo toujours décidé à marier sa fille à Gamache. Pour se sortir de cette situation, Basile fait semblant de se suicider. Kitri implore l’aide de Don Quichotte qui convainc Lorenzo d’unir Kitri au mourant. A peine a-t-il donné sa bénédiction que Basile se relève gaiement. Ils vont pouvoir se marier! Le ballet se termine sur le mariage de Kitri et Basile. Don Quichotte et son serviteur partent de nouvelles aventures.

