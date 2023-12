Les nuits de la lecture : le corps ! Centre culturel-Médiathèque Leyme, 20 janvier 2024, Leyme.

Leyme Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

C’est LE temps fort de ce début d’année : une soirée festive avec le corps comme fil rouge : atelier dansé, défis illustrés, massages et lectures pour petits et grands, bébé yoga, jeux mouvementés et autres surprises vous attendent à la médiathèque et au centre culturel de Leyme.

Alors notez la date sur votre agenda !

Animations pour tous et joie dans le cœur de chacun…

En partenariat avec l’association Ségala Limargue, la mairie de Leyme, l’institut Camille-Miret et Lire à Figeac.

Entrée libre et gratuite, soupe offerte !

Services de navettes Figeac/Lacapelle-Marival/Leyme sur réservation.

Centre culturel-Médiathèque

Leyme 46120 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Figeac