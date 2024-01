Les racontines du mercredi Centre culturel Maurice Genevoix Saint-denis-de-l’hotel, mercredi 7 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T09:00:00+01:00 – 2024-02-07T09:45:00+01:00

Fin : 2024-02-07T09:00:00+01:00 – 2024-02-07T09:45:00+01:00

organisées par la Médiathèque de Saint-Denis-de-l’Hôtel pour les enfants de 0 à 3 ans

Centre culturel Maurice Genevoix Saint-Denis-de-l’Hôtel, Saint-denis-de-l’hotel Saint-denis-de-l’hotel [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 04 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintdenisdelhotel.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.annexe@ville-saintdenisdelhotel.fr »}]

Pixabay