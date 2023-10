Exposition des Artistes Orléanais : Trésors d’architecture ligérienne Centre culturel Maurice Genevoix Saint-denis-de-l’hotel Catégorie d’Évènement: Saint-denis-de-l'hotel Exposition des Artistes Orléanais : Trésors d’architecture ligérienne Centre culturel Maurice Genevoix Saint-denis-de-l’hotel, 3 novembre 2023, Saint-denis-de-l'hotel. Exposition des Artistes Orléanais : Trésors d’architecture ligérienne 3 novembre – 2 décembre Centre culturel Maurice Genevoix Voir http://www.saintdenisdelhotel.fr Exposition sur la Loire et son patrimoine bâti. Centre culturel Maurice Genevoix Saint-Denis-de-l’Hôtel, Saint-denis-de-l’hotel Saint-denis-de-l’hotel [{« type »: « link », « value »: « http://www.saintdenisdelhotel.fr »}, {« type »: « email », « value »: « acadmg@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

2023-12-02T13:00:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00 FMACEN045V50AKHC pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Saint-denis-de-l'hotel Autres Lieu Centre culturel Maurice Genevoix Adresse Saint-Denis-de-l'Hôtel, Saint-denis-de-l'hotel Ville Saint-denis-de-l'hotel Lieu Ville Centre culturel Maurice Genevoix Saint-denis-de-l'hotel latitude longitude 47.891509;2.168564

Centre culturel Maurice Genevoix Saint-denis-de-l'hotel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-de-l'hotel/