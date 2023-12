CONCERT BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE EN SOUTIEN UKR’NGO Centre Culturel Mauges-sur-Loire, 16 décembre 2023 20:00, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Le temps d’une soirée, venez écouter en concert le Brass Band du Pays de la Loire à Montjean-sur-Loire entre Angers et Nantes..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

Centre Culturel Montjean-sur-Loire

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and listen to a concert by the Brass Band du Pays de la Loire in Montjean-sur-Loire, between Angers and Nantes.

Venga a escuchar un concierto de la Brass Band du Pays de la Loire en Montjean-sur-Loire, entre Angers y Nantes.

Hören Sie einen Abend lang ein Konzert der Brass Band Pays de la Loire in Montjean-sur-Loire zwischen Angers und Nantes.

