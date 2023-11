THÉÂTRE : UNE FLEUR SUR LES RUINES Centre culturel Mauges-sur-Loire, 25 novembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Découvrez une pièce de théâtre émouvante à Montjean-sur-Loire entre Angers et Nantes..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Centre culturel Montjean-sur-Loire

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover a moving play in Montjean-sur-Loire between Angers and Nantes.

Descubra una obra conmovedora en Montjean-sur-Loire, entre Angers y Nantes.

Erleben Sie ein bewegendes Theaterstück in Montjean-sur-Loire zwischen Angers und Nantes.

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire