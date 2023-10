LE MONTESPAN | de Jean Teulé · Atelier Théâtre Actuel – Théâtre Centre Culturel Mauges-sur-Loire, 8 février 2024, Mauges-sur-Loire.

LE MONTESPAN | de Jean Teulé · Atelier Théâtre Actuel – Théâtre Jeudi 8 février 2024, 20h30 Centre Culturel Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Quel drôle de destin que celui de Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan ! Après un mariage romantique avec Françoise de Rochechouart de Mortemart, le marquis déchante rapidement en apprenant que le roi Louis XIV a des vues sur son épouse. Furieux, il décide de la reconquérir en subissant de nombreuses moqueries…

Cette adaptation du roman de Jean Teulé, qui croque avec détail et malice un tableau piquant de la cour de Versailles, est servie par un remarquable trio de comédiens, dont l’humoriste Michael Hirsch, véritable caméléon changeant de personnages et de costumes. Une version palpitante de l’histoire du plus célèbre cocu de France.

Durée 1h30

Molière 2022 de la Révélation féminine.

Centre Culturel 5 rue de l’aumonerie, 49570 Montjean-sur-loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billetteriesdp.paysdesmauges.fr/web/web_accueil.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

