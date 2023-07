Visite Guidée : Un musée, mémoire vivante d’un passé pas si lointain ! Centre culturel Marius Hudry Moutiers Catégories d’Évènement: Moûtiers

Savoie Visite Guidée : Un musée, mémoire vivante d’un passé pas si lointain ! Centre culturel Marius Hudry Moutiers, 16 septembre 2023, Moutiers. Visite Guidée : Un musée, mémoire vivante d’un passé pas si lointain ! 16 et 17 septembre Centre culturel Marius Hudry Visite gratuite Le musée des Traditions populaires de Moûtiers, créé il y 27 ans, s’emploie à garder vivante cette agriculture de montagne qui a façonné les hautes vallées savoyardes. Au-delà des objets, ce sont surtout des gestes et des mots dont il faut garder mémoire. C’est un peu de ce travail qui sera restitué au cours de cette visite. Centre culturel Marius Hudry Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://www.ot-moutiers2.com [{« type »: « phone », « value »: « 0479240423 »}, {« type »: « email », « value »: « ccmh@gmx.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

