Visite guidée : Les lieux de rendez-vous pour les sportifs

16 et 17 septembre

Centre culturel Marius Hudry

Gratuit

Une visite guidée pour découvrir tous les lieux où l'on a pratiqué des sports à Moûtiers : de stades en patinoires, de gymnases en clos boulistes, il n'y a guère de quartiers moûtiérains qui n'ait vu quelques sportifs pratiquer leurs nobles disciplines.

Centre culturel Marius Hudry
Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

04 79 24 04 23
http://www.ot-moutiers2.com

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Age min 5
Age max 99

