Savoie Exposition de peinture : Zanaroff, retour au pays natal Centre culturel Marius Hudry Moutiers, 16 septembre 2023, Moutiers. Exposition de peinture : Zanaroff, retour au pays natal 16 et 17 septembre Centre culturel Marius Hudry Entrée libre Le peintre Prudent Pohl, dit Zanaroff, est un artiste né à Moûtiers en 1885. On redécouvre aujourd’hui la puissance de cet artiste soit dans ses peintures et fusains nous présentant « des Gueux », ces « gens de peu » auxquels il fut très attentif ; soit dans son art du paysage qu’il traite dans le sillage des impressionnistes. C’est, après un long oubli, la première exposition d’envergure en Savoie de cet artiste. Centre culturel Marius Hudry Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://www.ot-moutiers2.com [{« type »: « phone », « value »: « 0479240423 »}, {« type »: « email », « value »: « ccmh@gmx.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

