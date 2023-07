Conférence : Moûtiers, la sportive ! Centre culturel Marius Hudry Moutiers Catégories d’Évènement: Moûtiers

Savoie Conférence : Moûtiers, la sportive ! Centre culturel Marius Hudry Moutiers, 15 septembre 2023, Moutiers. Conférence : Moûtiers, la sportive ! Vendredi 15 septembre, 20h00 Centre culturel Marius Hudry Entrée libre. Une conférence en prélude aux JEP pour planter le décor. Depuis les patinoires installées chaque hiver dans différents lieux de la ville, le premier concours de ski, l’Union sportive de Tarentaise, berceau du foot en Tarentaise, Moûtiers n’a cessé de voir fleurir les associations sportives et d’être associée à des événements nationaux voire internationaux : on vous propose une revue des troupes ! Centre culturel Marius Hudry Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://www.ot-moutiers2.com [{« type »: « phone », « value »: « 0479240423 »}, {« type »: « email », « value »: « ccmh@gmx.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

