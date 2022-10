NARR : pour entrer dans la nuit Mardi 22 novembre, 20h30 Centre Culturel Marie Hart



Le nouveau spectacle de Vidal BINI (compagnie partenaire KiloHertZ) en date unique à Bouxwiller après avoir fait salle comble à Strasbourg et Reims

Il y a très longtemps, dans ce qui était déjà à l’époque une grande ville, des gens se sont mis à danser sans que l’on sache pourquoi. Leurs danses ont duré plusieurs semaines, avant de s’arrêter pour ne plus jamais revenir sous cette forme. Cet évènement, appelé chorémanie ou « les danseurs fous de Strasbourg » a suscité à mesure qu’approchait son cinq-centenaire les récits et les fantasmes les plus farfelus et exagérés.

NARR : pour entrer dans la nuit est un spectacle de danse sur la danse, mettant en scène amateurs et professionnels, qui interroge les rapports entre pratique et perception sociale de la danse, du folklore, du spectacle, de la folie, de la contamination, de la vie et de la mort. De 1518 à 2021, les rituels et les transes ont changé. Avec NARR, KiloHertZ choisit d’explorer joyeusement, dans un espace constamment changeant, peuplé de figures étranges et familières, une manière d’être ensemble, autour de et avec la danse.

Conception, chorégraphie : Vidal BINI

Interprétation, chorégraphie : Caroline ALLAIRE, Auguste DE BOURSETTY, Mathieu HEYRAUD, Sebastian Elias KURTH, Céline LARRÈRE ou Pauline COLEMARD

Musique live : Étienne GRUEL, Olivier MEYER et Geoffrey SORGIUS

Illustrations, décors : Johanny MELLOUL

Scénographie, lulmière : Olivier LAURENT

Costumes : Léa LABBEY

Assistant à la mise en scène : Vincent AROT

Avec la participation de 15 à 25 danseurs amateurs

Une production de KiloHertZ et du Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

Co-productions : POLE-SUD CDCN Strasbourg ; Ballet de l’Opéra National du Rhin, CCN de Mulhouse et CCN Ballet de Lorraine dans le cadre de l’accueil-studio ; Centre Culturel André MALRAUX, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan.

Réalisé avec le soutien du 3CL Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (accueil en résidence et présentation de travail), et de la Salle Europe à Colmar.

Également réalisé avec le soutien de l’Université de Strasbourg (ateliers de recherche avec les étudiants Arts du Spectacle sur 3 ans 2019/2021).

KiloHertZ est soutenu par la DRAC Grand Est au titre de l’aide à la structuration (2021-2022), au titre de

l’Aide au développement par la Région Grand Est (2020-2022), et bénéficie d’un conventionnement avec la Ville de Strasbourg (2020-2022).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T20:30:00+01:00

2022-11-22T22:00:00+01:00

Benoît de CARPENTIER