Théâtre – Je suis Frederick Douglass
Jeudi 24 novembre, 21h00
Centre Culturel Marcel Pagnol

Entrée : 20 € / Réduit 12€

Adaptation de la biographie de Frederick Douglass
Centre Culturel Marcel Pagnol
rue Descartes 91440 Bures-sur-Yvette

Frederick Douglass est un des pères de la république américaine. Né esclave au début du XIXe siècle, il vit son enfance et son

adolescence dans les affres et les espoirs de cette condition. À 19 ans, il a appris

clandestinement à lire, à écrire, à chérir la liberté. Il s’évade pour les États du Nord des USA qui ne connaissent pas l’esclavage. Le reste de sa vie, il plaidera en Amérique et en Europe pour l’abolition de ce crime contre l’humanité.

2022-11-24T21:00:00+01:00

2022-11-24T22:30:00+01:00

