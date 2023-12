Winterlüt Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg Strasbourg, 23 février 2024 18:00, Strasbourg.

Winterlüt 23 – 25 février 2024 Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg Prix libre, c’est vous qui décidez quel prix vous allez payer !

Winterlüt a été depuis le début porté par le collectif des bals sauvages de Strasbourg, l’association Chadabask et soutenu par la ville de Strasbourg. Le festival est maintenant porté par le collectif des bals sauvages de Strasbourg l’association Toccata et Folk.

Buvette et restauration seront proposés tout au long du festival.

Ven 23 février

19h00 • BAL

19h-20h • Initiation

20h-22h • Les Fleurs du Bal – Berry

– Berry 22h-00h • Au Gré Des Vents – Alsace

– Alsace 00h-01h00 • Session

Sam 24 février

0h-12h30 • Stages

14h00-16h30 • Stages

18h30 • BAL

18h30 Initiation

19h30 Femti Fem – Scandinavie

– Scandinavie 21h30 Perrine Bourel et Invités – Dauphiné

– Dauphiné 23h30 - 01h00 Session

Dim 25 février

10h-12h30 • Stages

13h30-14h30 • Le Bro ou la Cruche – Conférence gesticulée

– Conférence gesticulée 14h00-16h30 • Stages

14h30-16h30 • Le Bro ou la Cruche – Atelier discution

– Atelier discution 16h30-17h30 • Bal des débutant.e.s

18h30 • Concert – BAL

18h30 Sand – Concert

– Concert 19h30 Dry – Bal

– Bal 21h30 – 01h00 Session

Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg 5 Place Albert Schweitzer, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « winterlut@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 13 24 95 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T19:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

2024-02-25T18:30:00+01:00 – 2024-02-25T23:59:00+01:00